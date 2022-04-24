Журнал «Профиль»

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Великобритания передаст Украине 20 гаубиц AS-90 и десятки тысяч снарядов

Великобритания передаст Украине 20 гаубиц AS-90 и десятки тысяч снарядов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Лондон поставит Украине артиллерию. В воскресенье, 24 апреля, издание Express сообщило, что речь идет о 20 самоходных артиллерийских установках AS-90 и десятках тысяч снарядов к ним.

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