Великобритания передаст Украине 20 гаубиц AS-90 и десятки тысяч снарядов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что Лондон поставит Украине артиллерию. В воскресенье, 24 апреля, издание Express сообщило, что речь идет о 20 самоходных артиллерийских установках AS-90 и десятках тысяч снарядов к ним.