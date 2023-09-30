Экономист Марголин связал американский шатдаун с противоречиями, которые погубят США

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Андрей Марголин в беседе со «Звездой» назвал три причины краха гегемонии США, а также оценил вероятность шатдауна в стране.
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