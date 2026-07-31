Галустян о новой жене: «Мы давно знакомы. Лилия приезжала ко мне домой»

После того как Михаил Галустян подтвердил отношения с Лилией, в Сети вспыхнули обсуждения. Публика принялась строить догадки о том, когда именно начался их роман, а некоторые предположили, что новая избранница юмориста и вовсе разрушила его союз с Викторией.
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