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Галустян о новой жене: «Мы давно знакомы. Лилия приезжала ко мне домой»

Галустян о новой жене: «Мы давно знакомы. Лилия приезжала ко мне домой»

После того как Михаил Галустян подтвердил отношения с Лилией, в Сети вспыхнули обсуждения. Публика принялась строить догадки о том, когда именно начался их роман, а некоторые предположили, что новая избранница юмориста и вовсе разрушила его союз с Викторией.

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