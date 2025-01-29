В ЦИК заявили о готовности открыть дополнительные участки в России для выборов в Абхазии

15 февраля в Абхазии пройдут досрочные президентские выборы. Центризбирком России получает большое количество обращений со стороны граждан Республики об открытии дополнительных участков в российских городах.
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