После почти полугодового заключения в Польше заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Эрмитажа Александр Бутягин снова выступает с публичными лекциями на петербургских площадках, а в середине декабря представит результаты полевых работ в Краснодарском крае.
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