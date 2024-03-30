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Тульская область попала в топ-5 конкурса видеороликов о благоустройстве

Тульская область попала в топ-5 конкурса видеороликов о благоустройстве

Подведены итоги Всероссийского конкурса видеороликов о достижениях регионов за последние 5 лет в рамках реализации федерального проекта &quot;Формирование комфортной городской среды&quot; и нацпроекта &quot;Жильё и городская среда&quot;.

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