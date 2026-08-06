СК отреагировал на ситуацию со ставшей бесплодной по вине врачей россиянкой

Следователи возбудили дело после того, как врачи больницы в Башкирии сделали пациентку бесплодной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета (СК) России.
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