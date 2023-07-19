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Шарапова, Граф, Агасси, Макинрой сыграют на турнире по пиклболу. Чемпионские призовые – $1 млн

Мария Шарапова, Штеффи Граф, Андре Агасси и Джон Макинрой сыграют на втором турнире по пиклболу Pickleball Slam 2, который 4 февраля 2024-го пройдет в Голливуде, штат Флорида.

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