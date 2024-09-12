В Эстонии заявили о колоссальном увеличении трат на боеприпасы

Расходы Эстонии на покупку боеприпасов за два года оказались больше, чем за последние 30 лет. О колоссальном увеличении трат Таллина сообщил глава Минобороны страны Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg.
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