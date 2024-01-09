Подполковник НОАК Чэн: «Мы сливали топливо из баков самолёта для приготовления пищи»

Бывший подполковник НОАК Яо Чэн, сбежавший в США в 2016 году, рассказал об особенностях кулинарного искусства в вооруженных силах Китая — его интервью можно прочесть сегодня, 9 января, на страницах RFA Mandarin .
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