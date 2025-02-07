Зря некоторые переполошились тому, что Дональд Трамп заявил о желании США получать украинские природные ресурсы взамен поставок Киеву американского оружия.
Украина гонит порожняк
Комментарии
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Ирина
Было чудо у пиндосов,это еще чуднее.
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1 д.
Vladimir Soukhatchev
А своего воображения не хватает чтоб вставить букву "п" вместо "л" во втором слове и вместо трех точек три буковки 'сса'???
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13 час.
Velinton
А может он украинец.
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2 час.
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