Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 930 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    я третьего дня под окнами дурки шел, не Вы ли изза решетки базлали: Я РАМЗЕС ТРЕТИЙ, СРОЧНО ЖАРЕННОГО КРОКОДИЛА МНЕ П...«Не надо врать, ч...
  • Sobering
    https://www.youtube.com/watch?v=mvEQkpbr3bo«Не надо врать, ч...
  • Светлана Зуева
    Если Польша не очухается,ее ждет такой же майдан,а потом война с западной руиной.Как говорится, пр...

Украина гонит порожняк

Украина гонит порожняк

Зря некоторые переполошились тому, что Дональд Трамп заявил о желании США получать украинские природные ресурсы взамен поставок Киеву американского оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина
Было чудо у пиндосов,это еще чуднее.
Ответить
1 д.
Vladimir Soukhatchev
А своего воображения не хватает чтоб вставить букву &quot;п&quot; вместо &quot;л&quot; во втором слове и вместо трех точек три буковки &#39;сса&#39;???
Ответить
13 час.
Velinton
А может он украинец.
Ответить
2 час.
наверх