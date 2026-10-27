Нил КОЛЬЦОВ Первые упоминания о местности, называвшейся «Святые Горы» встречается в записках дипломата Священной Римской империи Сигизмунда Герберштейна, путешествовавшего по Руси и Литве в XVI веке.
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