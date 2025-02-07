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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Нәселебез шәҗәрәсе» бәйгесенә эшләр кабул ителә башлады

«Нәселебез шәҗәрәсе» бәйгесенә эшләр кабул ителә башлады

Ел саен үткәрелә торган «Нәселебез шәҗәрәсе» бәйгесе старт алды. Бу хакта «Татар-информ»да узган матбугат очрашуында «Гаилә» мәчете имам-хатыйбы, бәйгене оештыручыларның берсе Рөстәм хәзрәт Хәйруллин әйтте.

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