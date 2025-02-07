«Нәселебез шәҗәрәсе» бәйгесенә эшләр кабул ителә башлады

Ел саен үткәрелә торган «Нәселебез шәҗәрәсе» бәйгесе старт алды. Бу хакта «Татар-информ»да узган матбугат очрашуында «Гаилә» мәчете имам-хатыйбы, бәйгене оештыручыларның берсе Рөстәм хәзрәт Хәйруллин әйтте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии