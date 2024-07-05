Сработал бы глушитель-бутылка Данилы Багрова на самом деле?

«Классно все сделал». Пересматривая киноклассику, вы, возможно, не раз и не два задавались справедливо возникающим вопросом: а это вообще реально? Нет, мы сейчас не о звуке взрывов в космосе, а о более приземленных вещах.
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