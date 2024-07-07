Вокруг всё пылало — ВС РФ крушит украинские аэродромы и заводы: Карта специальной военной операции на Украине на 7 июля 2024 года Юлия СоколоваВоенные России нанесли ракетный удар по аэродрому Мартыновка, который находится на территории, контролируемой киевским режимом в Николаевской области.