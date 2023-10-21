Кандидат в президенты Хейли: ХАМАС освободил двух заложниц, чтобы расположить США

Кандидат в президенты от Республиканской партии и бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что ХАМАС пытается расположить к себе Вашингтон, после того, как радикальная группировка освободила двух гражданок США по "гуманитарным соображениям".