Зеленский на ставке принял сложное решение о судьбе Залужного

Глава киевского режима Зеленский на прошедшей в Киеве ставке принял сложное решение о судьбе главкома ВСУ Валерия Залужного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Более 1000 танков»: ВС России широким фронтом пошли на Купянск: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 19 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости
- ВС РФ мощным штурмом продвинулись к Верхнекаменскому: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 17 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости
- «Сразу несколько километров»: ВС РФ с юга прорвались в жилую застройку Авдеевки, заняв несколько улиц: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 19.01.24 г.
Свежие комментарии