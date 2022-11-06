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Итоговый турнир WTA. Пары. 1/2 финала. Кудерметова и Мертенс сыграют с Кравчик и Схюрс

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс поборются за финал итогового турнира WTA в паре. WTA Finals Форт-Уорт, США 31 октября – 7 ноября 2022 Итоговый турнир WTA Призовой фонд – 5 000 000 долларов Крытые корты, хард Парный разряд Полуфинал Вероника Кудерметова (Россия) / Элиза Мертенс (Бельгия)  Дезире Кравчик (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) Дата проведения 7 ноября, 05.

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