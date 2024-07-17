Судебный пристав по Головинскому району рассказал о санкциях для злостных неплательщиков за ЖКУ

Из-за задолженности по «коммуналке» в сумме почти 300 тыс. рублей житель дома на Пулковской улице чуть было не лишился отпуска на море, рассказал Роман Устинов, начальник Головинского отдела судебных приставов ГУ ФССП России по г.
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