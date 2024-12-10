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«Вон там у Пятерочки, 30 человек, злых, бородатых мужиков»: русские мужики вместе с полицией остановили ночные дебоши цыган

«Вон там у Пятерочки, 30 человек, злых, бородатых мужиков»: русские мужики вместе с полицией остановили ночные дебоши цыган

Avia.pro - СМИ В селе Заворонежское Тамбовской области местные жители устали от ночных гулянок и громкой музыки местных таборян.

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Комментарии
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виктор сапожков
Цыгане в любой точке земли - ПРОБЛЕММА. От них надо избавляться
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16 час.

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