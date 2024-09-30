Эксперт объяснила, как карательные тарифы и санкции добьют Америку

Идею бывшего президента США Дональда Трампа заменить санкции на карательные тарифы для стран, желающих отказаться от доллара, сложно реализовать и вряд ли она будет эффективна, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксению Бондаренко.