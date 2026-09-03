Россиянам рассказали, что покупка жилья оправдана при планах жить на одном месте

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко рассказал, что аренда жилья может быть рациональнее при возможном переезде или неопределённых планах, тогда как покупка оправдана для семей, которые намерены долго жить на одном месте.
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