Россиянам рассказали, что покупка жилья оправдана при планах жить на одном месте

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко рассказал, что аренда жилья может быть рациональнее при возможном переезде или неопределённых планах, тогда как покупка оправдана для семей, которые намерены долго жить на одном месте.