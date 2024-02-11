Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?

Сын-главком ударит ракетами по отцу и матери?

Епическая сила, слов нет! Ну и денек. Кошкин Сибиряк Интересно, а нашим новостным изданиям действительно нечем заняться? Ничего не происходит важного и хорошего в стране что ли? Вот все темы закончились – две остались: интервью Президента и, внезапно, Сырский.

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