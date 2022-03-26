Деньги выделены: россиянам придут точно в срок 7 700 рублей – дата

Выплату размером от 7 700 рублей получат уже в ближайшее время многие граждане России. Денежное пособие является ежемесячным, и если россиянин прямо сейчас подаст заявление на выплату, то деньги ему будут начисляться с 1 апреля текущего года.
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