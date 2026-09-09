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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов сыграет на ноль со «Слованом», считают букмекеры. Матвей пропустил во всех 5 матчах сезона

Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» против «Слована». Россиянин пропустил во всех 5 матчах на старте сезона.

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