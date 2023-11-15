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Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

Политнавигатор В последнее время участились факты ареста российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США, то есть торговлю чувствительными материалами и продукцией.

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Комментарии
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Игорь Человек
Да немерянно!
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13 час.
Анд
У нас в городке все видно - как какие сомнительные &quot;туристы&quot; из европы или сша проезжают через город, так в городе вспышка ковида, а некоторые вообще обнаглели- останавливается в центре города, достает пакетик из руля велосипеда с чем то белым и вытряхивает так что б ветром разнесло, а потом вспышки болезней...
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12 час.
Сергей Лепехов
Да, есть, и раз головой думать не приучены - Штаты и Европа их научат родину любить...
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10 час.

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