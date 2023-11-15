Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

Анд

У нас в городке все видно - как какие сомнительные "туристы" из европы или сша проезжают через город, так в городе вспышка ковида, а некоторые вообще обнаглели- останавливается в центре города, достает пакетик из руля велосипеда с чем то белым и вытряхивает так что б ветром разнесло, а потом вспышки болезней...