Происшествия

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В Мурманске завершено расследование уголовного дела по факту совершения преступления в налоговой сфере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, функционирующей в городе Мурманске.

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