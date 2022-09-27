Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек

Число погибших в результате расстрела в средней школе в Ижевске (Удмуртия) выросло до 17 человек. Одиннадцать человек из общего числа погибших – дети, учившиеся в этом учебном заведении.
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