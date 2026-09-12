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Мостовой вышел за «Локомотив» в матче с «Зенитом» на 83-й минуте. Болельщики на «Газпром Арене» поаплодировали и выкрикнули фамилию игрока

Вингер «Локомотива» Андрей Мостовой вышел на замену в матче с «Зенитом» на 83-й минуте матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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