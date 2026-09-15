Баканов сообщил о 12 тысячах заявок в отряд космонавтов через портал

Двенадцать тысяч человек подали заявки на отбор в отряд космонавтов через портал "Госуслуги". Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов выразил благодарность министру цифрового развития Максуту Шадаеву за поддержку.
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