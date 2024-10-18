Новости СВО. Военнопленный ВСУ рассказал о подготовке бойцов для вторжения в Курскую область. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 19.10.2024

ВС РФ в шоке от потерь ВСУ под Курском: трупы солдат ВСУ вывозят люди без знаков отличия. Украинский военнопленный рассказал о подготовке бойцов для вторжения в Курскую область Пленный Виталий Озимов, служивший в составе 49-ой ОМБр ВСУ, рассказал в интервью РИА Новости, что перед отправкой группировки в Курскую область командование ВСУ отправляло некоторых бойцов на переподготовку.