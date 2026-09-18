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Регионы России

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Сербский клуб ИМТ подписал нападающего Франсуа Камано

Сербский клуб ИМТ подписал нападающего Франсуа Камано

В прошлом сезоне Камано выступал за российский клуб «Сочи», где провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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