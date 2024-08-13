Экипажи Су-34 уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи истребителей-бомбардировщиком Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) РФ в ночное время нанесли удары по скоплению военной техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной с Курской областью зоне.
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