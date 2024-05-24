Директор обсерватории рассказала, почему гора Кошка в Крыму имеет особую ценность

Стоит ли ждать сближающихся с нашей планетой опасных астероидов и почему гора Кошка в Крыму имеет особую ценность, в интервью «Крымской газете» рассказала директор Крымской астрофизической обсерватории РАН Алла Ростопчина-Шаховская.