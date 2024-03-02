Удобство цифровых финансов: открытие дебетовой карты онлайн Юлия ПономареваВ современном мире, где цифровые технологии стремительно входят во все сферы нашей жизни, возможность управлять своими финансами онлайн становится не просто удобством, но и необходимостью.