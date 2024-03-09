Опубликованы кадры столкновения двух танков Leopard ВСУ под Работино

В окрестностях села Работино Запорожской области ВСУ лишились двух танков Leopard 2А4, которые столкнулись, а затем были уничтожены ВС РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, опубликовавший кадры с места «танкового ДТП».