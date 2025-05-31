Нумеролог рассказал, что ждет Россию до конца 2025 года

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Известный нумеролог Руслан Рашоев представил прогноз на 2025 год. Он предрек масштабные геополитические изменения, возможные катастрофы и даже контакт с внеземными цивилизациями.
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