Долгие проводы — лишние слезы: почему Пугачева не смогла вовремя уйти со сцены

Примадонна навсегда прощалась со своими поклонниками целых пятнадцать лет. Алла Пугачева Darya Parchinskaya/Russian LookGlobal Look PressПоклонники Аллы Пугачевой помнят, что впервые она объявила об уходе со сцены в 2004 году, отправившись в «прощальный» тур по стране.