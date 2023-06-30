Военное обозрение

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Массовые беспорядки распространились из Франции на Бельгию, где сейчас проходит саммит Евросоюза

Массовые беспорядки распространились из Франции на Бельгию, где сейчас проходит саммит Евросоюза

Сейчас в Брюсселе собрались главы государств и правительств ЕС, чтобы в течение двух дней обсудить ситуацию на Украине и миграционные проблемы, а в это время французы протестуют против полицейского произвола.

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