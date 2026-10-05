Как выглядел кадиллак Луи Маттара, автомобиль 1947 года, в котором было… все

Луи Маттар — владелец гаража в Сан-Диего, знаменитый мастер по переделке машин. В 1952 году он представил свою топовую разработку — переделанный «Кадиллак» 1947 года, в котором был душ, стиральная машина, духовка и даже маленькая гостиная — словом, все, чтобы превратить автомобиль в комфортный гостиничный номер! .
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