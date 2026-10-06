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Максименко, Батраков, Кисляк, Миранчук и Соболев – в старте России в матче с Нигерией. Обляков – капитан

Стал известен стартовый состав сборной России на BetBoom товарищеский матч против команды Нигерии. Стартовый состав сборной России:  Александр Максименко , Данил Круговой , Максим Осипенко , Виктор Мелехин, Илья Вахания, Алексей Батраков , Матвей Кисляк , Иван Обляков, Лечи Садулаев, Алексей Миранчук, Александр Соболев.

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