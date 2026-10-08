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Царьград

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TMZ: Умер Си Уэйн Морган, актер "Крика", в возрасте 72 лет

TMZ: Умер Си Уэйн Морган, актер "Крика", в возрасте 72 лет

Американский актер Си Уэйн Морган, известный по роли в фильме "Крик", скончался в возрасте 72 лет. Его нашли мертвым 30 августа в ванной, причина смерти - естественная.

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