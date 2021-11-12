В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск РХБ защиты

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День войск РХБ защиты

Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные отдельные бригады РХБЗ, имеющие в своем составе подразделения, способные выполнить весь комплекс мероприятий РХБ защиты.

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