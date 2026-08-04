Жанна Агузарова удивила публику появлением с молодым блогером

64-летняя Жанна Агузарова, известная певица, была замечена в элитном отеле подмосковных Вербилок. Она находилась в компании 22-летнего блогера Даниила Онищенко, удивляя окружающих своими необычными образами и уединёнными прогулками.
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