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militaryarms

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Характеристики и описание ПТРК Штурм-С, модификации и применение

Характеристики и описание ПТРК Штурм-С, модификации и применение

В зоне СВО российская армия испытывает новые машины и использует проверенные старые образцы. К последним относится ПТРК «Штурм-С», объединивший характеристики и описание бронемашины и ракетного комплекса.

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