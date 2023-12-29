Характеристики и описание ПТРК Штурм-С, модификации и применение

В зоне СВО российская армия испытывает новые машины и использует проверенные старые образцы. К последним относится ПТРК «Штурм-С», объединивший характеристики и описание бронемашины и ракетного комплекса.
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