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Добрый Мир

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«Никто не останется в живых». Россия готовит беспрецедентный ответ Украине на атаку пляжа Севастополя?

«Никто не останется в живых». Россия готовит беспрецедентный ответ Украине на атаку пляжа Севастополя?

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Сегодня 83K прочитали Автор: Иван Смирнов Вчера днем украинская армия с помощью ракет ATACMS нанесла мощный удар по пляжу Севастополя, на котором отдыхало множество мирных жителей.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Джаббаров про ООН &quot;в ближайшее время&quot;- серьезно??!!!! Словоблудие, из дешёвых!!!!...лучше всем миром скинуться, да попросить очистить небо над Черным морем - хусситов в бурнусах и тапочках. Им красные линии не ведомы.
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