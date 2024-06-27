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Хвича об Испании: «Грузия очень уважительно к ней относится, но, обыграв Португалию, мы показали, что можно победить любую команду» 

Хвича об Испании: «Грузия очень уважительно к ней относится, но, обыграв Португалию, мы показали, что можно победить любую команду» 

Сборная Грузии сыграет с испанцами в 1/8 финала Евро-2024. «Мы очень уважительно к ней относимся. Сыграли против нее много матчей и очень хорошо знаем.

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