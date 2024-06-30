Возвращая украденное: ракетам средней/малой дальности быть!

Юрий Ильинов

Орбан заявил, что новый альянс правых партий принесет в Европу перемены Премьер-министр Венгрии пригласил другие правые партии к сотрудничеству с новым консервативным альянсом. ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Европейский союз в его нынешнем виде не является демократическим объединением и требует перемен, которые ему намерен обеспечить новый альянс правых партий в Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Вене перед журналистами после заключения соглашения о сотрудничестве возглавляемой им партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» с Австрийской партией свободы и чешским движением АNO («Акция недовольных граждан»). Глава правительства напомнил, что на недавних выборах в Европарламент в 20 из 27 стран ЕС победу одержали патриотически настроенные правые партии, которые выступают за перемены в Европе. По правилам, сказал Орбан, национальные правительства, потерпевшие неудачу на выборах, «должны были бы принять к сведению решение народов Европы и уйти в отставку, но брюссельская элита сопротивляется этому, потому что Брюссель не является демократической конструкцией». «Три вещи, которые хотят европейцы, — это мир, порядок и развитие, а вместо этого они получают от Брюсселя войну, миграцию и стагнацию», — подчеркнул премьер. «Европейская экономика находится в кризисе, экономический вес Европы снижается, продолжается нелегальная миграция, а по соседству с нами идет война, которую мы не смогли предотвратить и не смогли изолировать после того, как она разразилась, поэтому мы живем в тени войны», — добавил Орбан. Он заявил, что новое политическое объединение трех правых партий Центральной Европы намерено принести перемены в ЕС. «Мы будем стремиться к тому, чтобы вскоре стать самой сильной правой группой в европейской политике», — сказал Орбан, подписав «Патриотический манифест» с лидерами Австрийской партии свободы и движения АNO Гербертом Киклем и Андреем Бабишем. По его словам, вокруг идей и целей, заключенных в этом документе, будет строиться их дальнейшая работа. Венгерский премьер пригласил другие правые партии Европы к сотрудничеству с новым консервативным альянсом. Орбан выразил надежду, что с этого начнутся перемены в Европе. «В европейской политике наступает новая эпоха», — заявил глава правительства, предположив, что первым шагом к этому станет создание альянса трех партий. Три партии в Европарламенте На выборах в Европарламент, проходивших 6—9 июня, возглавляемая Орбаном партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» вместе с младшими партнерами — христианскими демократами — набрала 44,6% голосов и получила 11 из 21 места в ЕП, предназначенного Венгрии. По сравнению с предыдущим составом Европарламента она потеряла два места, которые отошли новой оппозиционной партии «Тиса», утверждающей, что она стоит на центристских позициях. Движение АNO, возглавляемое бывшим премьер-министром Чехии Бабишем, набрало 26,1% голосов на выборах в Европарламент и получило 7 из 21 места, принадлежащего Чехии. В Австрии на выборах в ЕП первое место заняла оппозиционная правоконсервативная Австрийская партия свободы во главе с Киклем, набравшая 25,4% голосов и получившая 6 мест из 20, зарезервированных для республики. В то же время эти три партии не смогут сформировать в Европарламенте отдельную фракцию без участия других политических сил. Для образования фракции или группы в ЕП необходимы не менее 23 депутатов, избранных по меньшей мере от 7 стран.