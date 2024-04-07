В Караганде начали капитально ремонтировать улицу Пичугина

Аким Караганды Мейрам Кожухов отчитался о начале капитального ремонта улицы Пичугина. Сейчас идет подготовительная работа: разбирают бордюры, убирают старые опоры освещения и снимают старый асфальт, со ссылкой на акима сообщает корреспондент ekaraganada.
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