Владимир Путин: это совершенно другая история ...

Страна и люди

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Продолжение вчерашней статьи ненароком образовалось, не смог пройти мимо короткого, но обстоятельного комментария Верховного по вопросу применения высокоточного оружия большой дальности западного производства, вокруг которого Мировая Жаба устроила скоморошьи пляски.